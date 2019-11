Auto contro porta Manfredi: il conducente aveva assunto droga, denunciato

ORIA – E’ stato denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti, il responsabile del danneggiamento di Porta Manfredi a Oria verificatosi nella tarda serata di lunedì 11 novembre.

A bordo della sua Ford Fiesta si schiantò contro l’arco danneggiandolo. Sul posto si recarono i carabinieri della locale stazione, il giovane fu sottoposto agli esami tossicologici ed è risultato positivo. La patente di guida è stata ritirata.