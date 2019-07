Con scooter senza assicurazione rimane coinvolto in incidente

BRINDISI – Un 50enne ivoriano è stato denunciato dagli agenti della Polizia locale di Brindisi per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire informazioni sulla propria identità. Inoltre è stato sanzionato per guida senza patente, circolazione senza copertura assicurativa, omessa revisione per più di una volta.

L’uomo, alla guida di uno scooter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Egnazia a Brindisi, nel pomeriggio di sabato 6 luglio. Fortunatamente senza feriti. Quando gli agenti si sono recati su posto per i rilievi del caso è emerso che il veicolo era sprovvisto di assicurazione e revisione e che il conducente non aveva documenti. Quando gli è stato chiesto di recarsi presso il comando ha opposto resistenza, tanto che è stato condotto con la forza. Lo scooter è stato sequestrato. Il 50enne, bracciante agricolo, risiede a Lecce ma vive in un casolare abbandonato nel brindisino.