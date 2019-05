Con la sua Audi finisce contro un'auto: positivo alla cannabis, denunciato

FRANCAVILLA FONTANA – Perde il controllo dell’auto e finisce contro un altro veicolo. Sottoposto ad accertamenti risulta positivo ai cannabinoidi. Un operaio di 19 anni residente a San Marzano di San Giuseppe è stato denunciato. La patente è stata ritirata e l’auto, un’Audi A4, sequestrata ai fini della confisca.

L’incidente si è verificato poco dopo l’una della notte scorsa sulla Sp53 Francavilla-Sava. Sul posto oltre al 118 si sono recati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana che hanno eseguito tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. Il giovano, come da prassi, è stato sottoposto ad accertamenti finalizzati all’eventuale verifica della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.