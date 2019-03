Incidente stradale, positivo al test per l'alcol: patente ritirata

FASANO - Un uomo di 43 anni di Fasano è stato denunciato dai carabinieri perché, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, è risultato positivo al test per l'assunzione di sostanze alcoliche. La patente è stata ritirata. Dagli accertamenti effettuati è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,77 grammi per litro.

A Brindisi, un ragazzo di 23 anni è stato denunciato perché sorpreso alla guida di un'auto pur non avendo mai conseguito la patente. E' stato fermato dai carabinieri della sezione Radiomobile