Quartiere Casale, auto contro moto: feriti in ospedale

BRINDISI - Auto contro moto a uno degli incroci del quartiere Casale di Brindisi: feriti sia il motociclista che chi era in auto. L'impatto è avvenuto questa sera attorno alle 20,15 in via Umberto Maddalena, angolo con via Ammiraglio Cagni, nei pressi della filiale del Banco di Napoli.

Non si conoscono ancora le condizioni di salute dei feriti che sono stati trasferiti al Pronto soccorso dell'ospedale Antonio Perrino. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale, ai quali spetta il compito di ricostruire la dinamica.