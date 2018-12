Finisce fuori strada prima del semaforo e resta ferito

SAN PIETRO VERNOTICO - Finisce fuori strada poco prima di raggiungere il semaforo dell'incrocio tra la provinciale Cellino S. Marco - San Pietro Vernotico e la circonvallazione di quest'ultimo centro, distrugge l'auto e rimane ferito. È accaduto attorno alle 16 odierne e la ricostruzione delle cause dell'incidente spettano alla polizia locale di San Pietro intervenuta sul posto per i rilievi.

La persona coinvolta guidava una Fiat Punto e viaggiava in direzione San Pietro Vernotico. A trasferire il ferito in ospedale ha provveduto una equipe del 118. L'auto invece è stata recuperata e trasportata in deposito da un carro attrezzi della ditta Tarantini, che ha provveduto anche a ripulire e mettere in sicurezza la rete stradale.