Attraversa sulle strisce pedonali e viene investita da furgone: finisce in ospedale

BRINDISI - Una donna di 49 anni è stava investita da un furgone mentre stava attraversando la strade sulle strisce pedonali, all'incrocio tra via Mantegna e via Silvestro Lega, nel quartiere Sant'Elia di Brindisi. La donna è rimasta ferita in maniera lieve ed è stata subito soccorsa dal conducente del Fiat Ducato che non l'aveva vista.

L'incidente è avvenuta attorno alle 8,15 di oggi, domenica 13 gennaio 2019. La 49enne, di Brindisi, è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.

Il conducente del furgone è stato sanzionato perché aveva una fotocopia del libretto di circolazione. Agli agenti avrebbe dichiarato di essersi accorto della presenza della donna, solo dopo essersi immesso su via Silvestro Lega e si essere riuscito a frenare per evitare che l'impatto avesse conseguenze più gravi.