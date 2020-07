Scontro sulla complanare: un anziano in codice rosso

MESAGNE – Una persona anziana trasferita in codice rosso all’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, e tre che hanno riportato lesioni lievi, ma comunque soccorse a loro volta dalle ambulanze del 118 e portate al Pronto soccorso dello stesso presidio. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi domenica 5 luglio sulla complanare sud della statale 7 Taranto-Brindisi, poco oltre Mesagne.

Due auto, una Fiat Idea con a bordo persone di Corato, presumibilmente in vacanza nella zona, e una vecchia Fiat 126 condotta da un 80enne di Mesagne, sono entrate in collisione per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia locale della cittadina, intervenuta sul posto assieme ad una volante del commissariato, e a una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

I soccorritori del 118 hanno provveduto al trasporto urgente dell’anziano nel non lontano ospedale del capoluogo (il tratto di complanare interessato si trova tra Mesagne e Brindisi), mentre altri mezzi di soccorso hanno preso a bordo i tre occupanti della Fiat Idea. Per la ricostruzione delle dinamiche, è stata ascoltata sul posto anche una coppia di turisti che ha assistito all'incidente.