Auto contro albero sulla provinciale: una famiglia in ospedale

CEGLIE MESSAPICA - C'è apprensione per una intera famiglia coinvolta in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 18 di oggi (6 gennaio) sulla strada provinciale 28 che collega Ostuni a Francavilla Fontana, in contrada Palagogna, nell'agro di Ceglie Messapica. Padre, un 42enne originario di Rutigliano (Bari), madre, una 31enne di Francavilla Fontana, e figlioletto di quattro anni viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto scura che per cause da accertare si è scontrata con un albero, all'altezza di una curva sita nei pressi dell'intersezione con la strada provinciale San Vito dei Normanni - Ceglie Messapica.

A seguito del violento impatto, il piccolo è stato sbalzato dal seggiolino. I tre sono stati soccorsi nel giro di pochi minuti da personale del 118 e trasportati in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Ad avere la peggio, purtroppo, pare sia stato il bimbo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e la polizia locale di Ceglie Messapica.

Quel tratto di strada, in passato, è stato teatro di altri, gravi, incidenti. Seguono aggiornamenti

Le foto in basso sono di Stefano Menga

