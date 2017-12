Auto contro bici in via Sant'Angelo: ciclista trasportato in ospedale

BRINDISI – Si sono vissuti momenti di apprensione per un ciclista che intorno alle ore 9,15 di oggi è stato investito da una Fiat Punto, all’altezza dell’incrocio fra via Sant’Angelo e via Paolo IV. Alla guida della macchina si trovava una giovane brindisina. Il veicolo, a quanto pare, stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in via Paolo IV, quando ha centrato il ciclista. Il malcapitato è stato sbalzato sull’asfalto a pochi passi dalla mountain bike, che giaceva riversa fra il marciapiede e la strada.

La stessa conducente e alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi al malcapitato, in attesa dell’arrivo di personale del 118, a bordo di un’ambulanza. L’uomo, fortunatamente, era vigile e cosciente quando i paramedici lo hanno trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, dove le sue condizioni sono in fase di accertamento.

Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della polizia locale. Spetterà a loro il compito di appurare l’eventuale sussistenza di responsabilità.