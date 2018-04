Auto contro furgoncino alla Commenda: spavento per due ragazzi

BRINDISI - Si sono scontrati con un furgoncino cassonato, ma fortunatamente se la sono cavata con lievi ferite due ragazzi coinvolti in un incidente avvenuto intorno alle ore 22,30 di lunedì (8 aprile) in piazza Virgilio, al rione Commenda. I due viaggiavano a bordo di una Citroen C3 nera che per cause da accertare è finita contro il cassone del furgoncino, uno di quelli utilizzati solitamente dai venditori ambulanti di frutta, parcheggiato lungo il cordolo della piazza.

Dopo aver sentito il boato provocato dall'impatto, i dipendenti e i clienti di una pizzeria, oltre ad alcuni residenti, sono subito usciti in strada. I due occupanti del veicolo avevano lasciato sulle proprie gambe dall'abitacolo. Ma la parte anteriore della C3 era rimasta incastrata sotto al furgone. Per questo è stato chiesto l'intervento sia dei sanitari del 118 che dei vigili del fuoco, nel timore che la macchina potessere prendere fuoco. Ma fortunatamente questo non è accaduto.