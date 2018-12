Auto contro guard rail sulla superstrada: illesi due giovani

BRINDISI - Ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro il guard rail. Natale sfortunato per due giovani di Mesagne coinvolti in un incidente che intorno alle ore 19 di oggi (martedì 25 dicembre) si è verificato sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, direzione Brindisi, nei pressi dello svincolo per Tuturano.

Il conducente, per cause da accertare, ha terminato la sua corsa con una collisione. La parte anteriore sinistra della vettura ha riportato danni ingenti. Entrambi gli occupanti sono usciti illesi dall'abitacolo e hanno chiesto l'intervento della polizia stradale. Una pattuglia si è subito recata sul posto, rallentando la viabilità. Il veicolo è stato successivamente rimosso da un carro attrezzi della ditta Tarantini.