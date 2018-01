Auto contro il rondò in costruzione sull'incrocio tra le provinciali

TORRE SANTA SUSANNA – La rotatoria fortemente voluta per evitare incidenti, nella serata di oggi ha provocato un incidente, sembrerebbe per la scarsa illuminazione del cantiere. Si tratta del rondò in fase di costruzione sulla Torre Mesagne all’intersezione con la provinciale che collega Oria a Cellino San Marco, dove troppe persone hanno perso la vita.

Nella serata di oggi, domenica 7 gennaio, una Fiat Punto è andata a sbattere contro il rondò, l’impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag. Il guidatore fortunatamente è rimasto illeso.

I lavori di costruzione della rotatoria, finanziati con fondi provinciali, sono iniziati da qualche mese, dopo diverse proteste e richieste da parte dei cittadini stanchi dei numerosi incidenti di cui è stato teatro l'incrocio. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale di Torre Santa Susanna.

