Auto contro moto sul cavalcavia: paura per un motociclista

OSTUNI - Si sono vissuti momento di grande apprensione per un motociclista che intorno alle ore 17 di oggi (8 aprile) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Ostuni alla marina di Villanova. L’uomo è stato sbalzato dalla sella, facendo un volo di alcuni metri culminato con un violento impatto sul terreno, a seguito della collisione con la fiancata lato guidatore di una Volkswagen Golf.

L’impatto è avvenuto su un cavalcavia che sovrasta la rete ferroviaria. Alcuni automobilisti si sono subito fermati per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo di personale del 118, a bordo di un’ambulanza. Il motociclista è stato trasportato presso l’ospedale Perrino, dove le sue condizioni sono in fase di accertamento. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Ostuni.