Auto contro moto sulla strada per il mare: motociclista in ospedale

OSTUNI - Un motociclista è stato trasportato in ospedale a seguito di uno scontro fra una moto e un'auto che intorno alle ore 13 di oggi (domenicca 12 agosto) si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni ala marina Torre Pozzelle, a circa un chilometro dal centro abitato della Città Bianca.

L'impattoè è avvenuto per cause da accertare all'altezza dell'intersezione con una strada secondaria. Il motociclista, sbalzato sull'asfalto, è stato soccorso da personale del 118. Le sue condizioni pare non siano gravi. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia locale di Ostuni.

