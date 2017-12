Scontro tra auto e scooter in pieno centro: paura per un minorenne

OSTUNI – Momenti di paura intorno alle 18 di oggi, sabato 30 dicembre nei pressi di viale Pola a Ostuni dove un motociclo è finito contro un’auto. Alla guida c’era un 16enne che in seguito all’urto è finito sull’asfalto. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 che ha soccorso il minorenne trasportandolo in ospedale. Da quanto si apprende il giovane non ha riportate ferite preoccupanti. Dei rilievi tesi ricostruire la dinamica del sinistro se ne sono occupati i vigili urbani di Ostuni.