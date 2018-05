Auto contro muretto a secco sulla provinciale: un uomo in Rianimazione

FRANCAVILLA FONTANA – Prima lo scontro contro un muretto a secco, poi contro un albero. Infine contro un altro muretto. Versa in gravissime condizioni una persona di 37 anni residente a Francavilla Fontana che intorno alle ore 16 di oggi (15 maggio) è rimasta coinvolta in uno spaventoso incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Fracavilla Fontana a Ostuni, nell’agro di Francavilla.

L’uomo procedeva alla guida della sua Bmw 320 station wagon blu. Per cause da accertare l’uomo ha perso il controllo del veicolo. Al termine della lunga serie di collisioni, l’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla per estrarlo dalle lamiere aggrovigliare e consegnarlo al personale del 118.

L’infortunato è arrivato in codice rosso all’ospedale Perrino. Dopo gli accertamenti del caso, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Francavilla. Spetterà a loro il compito di chiarire la dinamica del sinistro.

