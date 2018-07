Auto contro muretto sulla provinciale: una donna in prognosi riservata

FASANO – Una 69enne di Fasano, M.A. è ricoverata in prognosi riservata all’spedale Perrino di Brindisi per le ferite riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi intorno alle 13 di ieri, venerdì 6 luglio, in contrada Sant’Angelo a Fasano. La donna viaggiava insieme al marito, G.C. 70 anni su una Lancia Y. Per cause in corso di accertamento l’auto è finita contro un muro, ad avere la peggio la donna. Sul posto per i rilievi di rito si è recata una pattuglia dei carabinieri di Fasano.