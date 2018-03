Auto contro palo dopo un tamponamento: due ragazze in ospedale

BRINDISI – Due ragazze sono state trasportate in ospedale a seguito di un incidente che intorno alle ore 21 di oggi (26 marzo) si è verificato in via Traetta, a Tuturano. Si tratta delle conducenti di una Lancia Ypsilon e di una Panda. Fra le due vetture, per cause da accertare, c’è stato un tamponamento.

A seguito della collisione, la Panda si è scontrata contro un palo, mentre la Lancia ha terminato la sua corsa al centro della strada. Gli airbag di entrambe le macchine si sono aperti. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, a bordo di un’ambulanza, oltre agli agenti della polizia locale di Brindisi. Le due donne, residenti a Brindisi, sono state condotte in codice giallo presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino.