Auto contro palo nel centro abitato: giovane conducente in ospedale

FASANO – Avrebbe rimediato una frattura agli arti inferiori guaribili in poco meno di un mese il 24enne di Fasano che intorno alla mezzanotte di ieri si è schiantato con la sua Lancia Y contro un palo in via Lamie di Olimpia a Laureto di Fasano. Il giovane è rimasto incastrato nelle lamiere contorte e per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche se al loro arrivo il personale del 118 lo aveva già tirato fuori dall’abitacolo. Sul posto si sono recati i carabinieri, non è stata chiarita al momento la causa che ha fatto perdere il controllo del veicolo al giovane guidatore.