Auto contro palo sulla strada provinciale: ferita giovane conducente

CEGLIE MESSAPICA – Ha perso il controllo dell’auto ed è andata a finire contro un lampione. L’uso del telefonino potrebbe essere la causa di un incidente avvenuto intorno alle ore 17 di mercoledì (7 novembre) sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Francavilla Fontana, alle porte di Ceglie. L’unica persona coinvolta è una 24enne che si trovava alla guida di una Kia Picanto.

La giovane era diretta verso Francavilla quando è uscita di strada, collidendo frontalmente con un palo della pubblica illuminazione. La macchina si è fermata di traverso sul margine della carreggiata, con il paraurti divelto e il cofano scoperchiato. L’automobilista, vigile e cosciente, è stata soccorsa dal personale del 118. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale al comando di Cataldo Bellanova, per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. I tecnici del Comune hanno provveduto alla messa in sicurezza del palo. Fortunatamente la ragazza non ha riportato gravi ferite.