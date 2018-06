Auto contro pilone del cavalcavia: conducente in ospedale

BRINDISI – Poteva avere tragiche conseguenze un incidente che la scorsa notte (fra sabato 16 e domenica 17 giugno) si è verificato all’altezza della rotatoria situata all’inizio della strada statale 7 per Taranto (il cosiddetto incrocio della morte). Erano circa le 5 quando un uomo alla guida di una Ford Focus station wagon di colore grigio ha concluso la sua corsa con un violento impatto contro uno dei piloni del cavalcavia della circonvallazione (variante fra le strade statali 613 per Lecce e 379 per Bari).

Un altro automobilista che ha assistito alla scena ha subito allertato i soccorritori. Sul posto si sono recati i paramedici del 118 e i poliziotti. Il malcapitato è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Fortunatamente non corre pericolo di vita.

La macchina è stata rimossa da un carro attrezzi.