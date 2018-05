Auto contro pullman in panne: investiti due carabinieri mentre rilevavano l'incidente

BRINDISI - Due carabinieri sono stati investiti mentre rilevavano un incidente verificatosi intorno alle ore 21 di martedì (29 maggio) sulla variante di Brindisi, direzione Bari, poco prima dello svincolo per il rione Casale. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un pullman della ditta Sea si è fermato in panne, sul margine della carreggiata, a seguito della rottura della coppa dell'olio.

Una Fiat Punto, forse anche a cause dell'asfalto reso viscido da una lunga scia di olio, si è scontrato con la fiancata lato guidatore del bus, fermandosi di traverso lungo la corsia di marcia. Pochi istanti dopo è arrivata una pattuglia dell'Arma con due militari a bordo. Mentre questi rileveavano il sinistro, è sopraggiunta una seconda auto, a quanto pare una Multipla, che ha investito i due carabinieri, per poi terminare la sua corsa con uno schianto contro il guard rail, prima del pullman.

In particolare, uno dei due carabinieri, accortosi di una donna che vagava al centro della carreggiata al buio, si è precipitato verso di lei per metterla in sicurezza, mentre l’altro cercava di rallentare il traffico. Il conducente della Multipla non è riuscito a evitare l’impatto contro gli uomini in divisa.

Come se non bastasse, anche una Panda subito dopo aver superato il bus, è finita contro il guard rail. I carabinieri, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. Le loro condizioni sono in fase di accertamento. Da quanto appreso, hanno riportato delle fratture multiple. Fortunatamente non corrono pericolo di vita. Anche la donna, rimasta lievemente ferita a causa dello scoppio dell’airbag della sua macchina, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto si sono recate le pattuglie della polizia stradalle e della polizia locale, oltre ad altri mezzi dei carabinieri. Il traffico è stato rallentato poco dopo l'immissione dalla rotatoria della strada statale per Taranto (il cosiddetto incrocio della morte).

