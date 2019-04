Auto contro scooter al rione Commenda: due giovani in ospedale

BRINDISI - Un ragazzo e una ragazza sono stati trasportati in ospedale a seguito di un incidente che intorno alle ore 20,30 di mercoledì (17 aprile) si è verificato all'altezza dell'incrocio fra via Pace Brindisina e via Amatore Sciesa, al rione Commenda. I due viaggiavano a bordo di uno scooter Beverly 125 che per cause da accertare si è scontrato con una vecchia Fiat 500 condotta da un uomo.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la macchina si stava per immettere in via Pace Brindisina, provenendo da via Amatore Sciesa. La moto procedeva invece verso via Pace Brindisina. Dopo l'urto, il motociclo è finito sull'asfalto. Lo stesso autimobilista, illeso, insieme ad alcuni passanti, ha prestato i primi soccorsi ai due malcapitati, riversi sull'asfalto.

Sul posto si sono recate nel giro di pochi minuti due ambulanze con personale del 118. Una volta stabilizzati, i ragazzi sono stati condotti presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Gli stessi hanno rilevato la targa di un'auto parcheggiata a ridosso dell'incrocio che con ogni probabilità ha ostruito la visuale del conducente della 500, mentre si immetteva in via Pace Brindisina.