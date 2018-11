Auto contro ulivo sulla provinciale: conducente estratto dai vigili del fuoco

CELLINO SAN MARCO – Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo rimasto ferito in un incidente verificatosi intorno alle 13 di oggi, martedì 20 novembre, sulla strada provinciale che collega Cellino San Marco a Squinzano, Lecce, già teatro di sinistri anche gravi.

Una Fiat Punto con impianto a metano si è schiantata contro un ulivo posto sul ciglio della carreggiata. All’interno c’era solo il conducente, un 53enne di Cellino San Marco. L’impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag, l’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto si sono recate alcune ambulanze del 118, il responsabile della Protezione civile comunale di Cellino Sa n Marco, Franco Menga e gli agenti delle Polizia locale di Cellino, con lo stesso comandante Gabriele Grassi.

Come già detto, però, per estrarre il ferito dalle lamiere contorte si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente si è verificato in territorio di competenza Squinzano, sul posto si è recata una squadra partita dal comando provinciale di Brindisi e una da Veglie che hanno tranciato lo sportello per liberare il ferito.

Il 53enne è stato affidato ai sanitari del 118, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Gli agenti della Polizia locale di Cellino si sono occupati della viabilità in attesa dell’arrivo dei carabinieri di Squinzano, competenti per territorio. Le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al conducente non sono chiare.

