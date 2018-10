Auto contro un muretto: una ragazza in Rianimazione. "Serve sangue"

LATIANO – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un muro. E’ ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi una donna di 29 anni residente a Latiano che intorno alle ore 21,30 di ieri (martedì 2 ottobre) è rimasta coinvolta in uno spaventoso incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna, a circa due chilometri dal centro abitato di Latiano.

La dinamica dei fatti è in fase di accertamento.

La 29enne era alla guida di una Peugeot 107. Da quanto appreso l’incidente è avvenuto all’altezza di una curva. L’impatto, purtroppo, è stato violentissimo. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un’ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che hanno estratto la ferita dalle lamiere della macchina. Poi la corsa in codice rosso in ospedale.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Da quanto appreso non vi sono altre auto coinvolte nel sinistro.

Appello alla donazione di sangue

La ragazza, ricoverata, come detto, in Rianimazione, ha urgente bisogno di sangue del gruppo 0 negativo. Per questo, su Facebook, l'amministrazione comunale latianese "invita tutti i cittadini, anche fuori dai confini del paese, a recarsi presso il centro trasfusionale dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi per compiere un gesto che potrebbe salvarle la vita. Grazie a tutti quelli che si sentiranno chiamati in causa".