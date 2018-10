Auto contro un muro in via Cappuccini: intervengono i pompieri

BRINDISI – Una macchina ha invaso il marciapiede, terminando la sua corsa contro il muro di un’abitazione. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 17,30 di oggi (mercoledì 10 ottobre) si è verificato all’incrocio fra via Sabaudia e via Cappuccini, una delle strade più trafficate della viabilità urbana.

Qui, per cause da accertare, una Volkswagen Golf Variant station wagon e una Toyota sono entrate in collisione. A seguito dell’urto, la Variant ha invaso il marciapiede, che fortunatamente in quel momento era sgombro. Gli occupanti dei due mezzi sono usciti dagli abitacoli sulle proprie gambe, pressoché illesi.

La fuoriuscita di fumo da una delle due macchine (alimentata sia a benzina che a metano) ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto insieme al personale del 118 e agli agenti della polizia locale. I disagi per la viabilità sono stati inevitabili. Una volta rimossi i mezzi incidentati, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

