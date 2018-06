Auto contro un muro sulla provinciale: un ragazzo in Rianimazione

VILLA CASTELLI – Versa in gravi condizioni un ragazzo coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto la notte fra domenica 10 e lunedì 11 giugno sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Villa Castelli. Si tratta del 23enne D.A., di Ceglie. Il ragazzo, intorno a mezzanotte, in prossimità di una curva situata a pochi chilometri dal centro abitato di Villa Castelli, ha perso il controllo della sua auto, andando a sbattere contro un muro.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Il malcapitato è stato trasportato in codice rosso verso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato presso il reparto di Rianimazione, con una emorragia cerebrale e traumi in varie parti del corpo.