Auto ferma sulla piazzola travolta da autotreno: tragedia sfiorata

TORCHIAROLO - Mentre una macchina si trovava su una piazzola di sosta, è stata travolta in pieno da un autotreno in corsa. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che si è verificato lunedì mattina (18 giugno) sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, direzione Lecce, nei pressi dello svincolo per Torchiarolo.

Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della polizia locale di Torchiarolo diretti dal comandante Lorenzo Renna. Al momento sono in corso indagini atte ad accertare le cause per il conducente del mezzo pesante, un 58enne di Mesagne (C.C) ha perso il controllo, collidendo con una Peugeot 3008 al cui interno si trovava il conducente, un 57enne di Lizzanello (Lecce). L'uomo è rimasto rimasto ferito ma non in modo grave.

