Auto finisce fuori strada e si ribalta: ferita una donna

BRINDISI - Incidente stradale sulla provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni: una donna di 27 anni di Brindisi è rimasta ferita ed è ricoverata in ospedale. La brindisina era alla guida di una Matiz che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro un albero al lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brindisi, i vigili del fuoco e il personale del 118. Rallentamenti del traffico in attesa che la carreggiata venga liberata.