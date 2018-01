Auto finisce fuori strada e si ribalta: lievi ferite per il conducente

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di apprensione per un automobilista rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 16 di oggi (14 gennaio) sulla strada statale 613 (direzione Brindisi) che collega Brindisi a Lecce. L'uomo viaggiava alla guida di un'Audi che per cause da accertare si è ribaltata nei terreni che lambiscono la carreggiata.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i poliziotti della sezione Volanti della questura di Brindisi. Il malcapitato era vigile e cosciente quando è stata caricato a bordo dell'ambulanza e da lì è stato condotto presso l'ospedale Perrino, per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, pare non siano gravi. A giudicare dalla dinamica del sinistro, può ritenersi estremamente fortunato.