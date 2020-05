Auto fuori controllo sulla provinciale finisce in uliveto: conducente in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO – Auto fuori controllo nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, sulla strada provinciale 82 che collega Mesagne a San Pietro Vernotico. Una Honda Jazz condotta da una 46enne di Tuturano è finta nelle campagne dopo aver impattato contro un albero di ulivo. Si tratta di una soccorritrice che lavora presso il Punto di primo intervento dell’ospedale di San Pietro, a soccorrerla i colleghi.

Sul posto per i rilievi del caso si è recata una pattuglia della Polizia locale di San Pietro Vernotico, competente per territorio. L’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo all’altezza di una curva a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. La donna è stata portata in ospedale.