Auto fuori controllo sulla provinciale: ferita la conducente

CAROVIGNO – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 agosto, sulla strada provinciale che collega Carovigno al santuario di Belvedere dove una Lancia Y condotta da una donna è finita in un terreno che costeggia la carreggiata. La conducente ha riportato contusioni e ferite ed è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.

Sul posto per i rilievi del caso si sono recati gli agenti della Polizia locale di Carovigno. Al momento non sono note le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo alla conducente.