Incidente sulla provinciale, auto fuori controllo finisce contro guardrail

BRINDISI – Traffico rallentato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Carovigno per un incidente: una Seat con a bordo una famiglia è finita contro il guardrail. L’impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag. L’auto ha invaso la corsia opposta a quella di marcia, per fortuna non sono rimasti coinvolti altri veicoli. L'incidente si è verificato poco dopo le 16 di oggi, venerdì 31 maggio.

Gli occupanti non hanno riportato conseguenze preoccupanti. Sul posto si sono recati, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo. Il traffico ha subito rallentamenti, la viabilità è stata gestita dagli agenti della Polizia locale che si sono anche occupati della ricostruzione della dinamica.