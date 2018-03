Auto fuori controllo sulla provinciale: momenti di paura per un giovane

CISTERNINO – Momenti di paura nella mattinata di oggi sulla strada provinciale 16 che collega Ceglie Messapica a Cisternino: un’Audi A3 condotta da un giovane è uscita fuori controllo finendo contro un muretto dopo averne abbattuto un altro. Si sono vissuti attimi di tensione, il veicolo ha sbandato diverse volte prima di fermarsi.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Martina Franca. Sul posto per i rilievi del caso si sono recati gli agenti della Polizia locale di Cisternino diretti dal comandante Teodoro Nigro. Al momento non sono state appurate le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Brindisi usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery