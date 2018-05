Auto fuori controllo sulla provinciale: un uomo finisce in ospedale

CEGLIE MESSAPICA – Terzo incidente nel giro di poche ore sulle strade del Brindisino: dopo i due sinistri verificatisi in mattinata sulla strada statale 7 e sulla Ostuni-Torre Pozzelle, nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 maggio, un automobilista ha perso il controllo della sua auto. È accaduto sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Cisternino, intorno alle 17.30, all’altezza di una curva già teatro di incidenti stradali. L’auto, una Bmw X3, si è piagata su un lato.

Alla guida c’era un 50enne di Martina Franca che è stato portato in ospedale dal personale del 118. Sul posto per i rilievi di rito si è recata una pattuglia della Polizia locale di Ceglie, coordinata dal tenente Cataldo Bellanova. Le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo all’automobilista sono ancora tutte da chiarire, l’automobilista avrebbe riferito di aver perso il controllo del veicolo a causa di un’auto che ha svoltato improvvisamente. Versione tutta da verificare, molto probabilmente l’asfalto reso viscido dalla pioggia ha contribuito a rendere la Bmw incontrollabile.

