Auto fuori controllo sulla superstrada, un uomo e una donna in ospedale

BRINDISI – Momenti di paura intorno alle 22 di sabato 14 luglio sulla strada statale 7 (Brindisi-Taranto) dove una Lancia Y è finita contro il guardrail. A bordo c’era una coppia. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per San Donaci.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 che ha portato i due feriti in ospedale, sembrerebbe che l’uomo abbia riportato conseguenze più preoccupanti. Si è anche reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza il veicolo.