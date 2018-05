Auto fuori strada sulla Ceglie-Martina: un ferito

CEGLIE MESSAPICA - Auto fuori strada sulla Ceglie Messapica-Martina Franca: una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, stando ai primi accertamenti medici. L'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 14 maggio 2018, attorno alle 7, in agro della contrada chiamata Tarturiello.

Il conducente della Peugeot ha perso il controllo per cause che devono ancora essere accertate. Sul posto arrivati tempestivamente i vigili del fuoco del discattamento di Ostuni. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'utilitaria nel timore che scoppiasse un incendio.