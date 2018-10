Auto in fiamme dopo tamponamento: paura sulla strada, conducente illeso

SAN VITO DEI NORMANNI - Auto in fiamme dopo un tamponamento sulla provinciale San Vito dei Normanni-Latiano: non ci sono stati feriti, illeso il conducente della Toyota Yaris andata a fuoco in seguito all'urto. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale.

L'incidente stradale è avvenuto questa mattina attorno alle11, a circa due chilometri da San Vito. Stando a quanto hanno accertato gli agenti municipali, una Citroen C3, condotta da un uomo di Carovigno, ha tamponato la Yaris. I pompieri hanno spento il rogo, i poliziotti hanno regolato il traffico sino a quando non è stata rimossa l'auto.