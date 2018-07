Auto in fiamme dopo tamponamento sulla statale all'uscita da Brindisi

BRINDISI - Auto in fiamme sulla statale per Lecce, all'uscita da Brindisi: l'incendio sarebbe divampato dopo che l'utilitaria è stata tamponata al centro della carreggiata, in seguito a un rallentamento conseguente a un precedente incidente stradale, lungo lo stesso tratto di strada, nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi. Non ci sono feriti gravi, fortunatamente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Antonio Claudio Orefice, e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'auto.

L'incendio è divampato poco prima delle 14,30, subito dopo che l'auto è stata urtata da un'altra che procedeva nella stessa direzione, lungo la corsia parallela a quella nella quale poco prima c'era stato un incidente analogo.