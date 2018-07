Auto infilzata dal guardrail sulla statale: giovane conducente in ospedale

BRINDISI – L’auto, una Bmw serie 3 station wagon, è stata infilzata dal guardrail, l’impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite preoccupanti. È stato portato in codice rosso al Pronto soccorso ma non corre pericolo di vita, almeno stando ai primi accertamenti.

L’incidente è accaduto intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 6 luglio, sulla strada statale 7, che collega Taranto a Brindisi, sulla corsia in direzione sud all’altezza di Restinco, alla guida dell’auto c’era un giovane.

Il primo a prestare soccorso è stato un automobilista, ha visto un’auto infilzata nel guardrail e inevitabilmente ha pensato al peggio: lo spigolo della barra metallica ha sfiorato per pochissimi centimetri il sedile del conducente e questo gli ha salvato la vita.

L’automobilista ha subito chiamato la Polizia stradale che ha allertato i soccorsi. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale di Brindisi, al momento non sono note le cause che hanno fatto perdere il controllo al giovane conducente.

