Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: grave un uomo

FRANCAVILLA FONTANA – E’ stato sbalzato sull’asfalto, sbattendo con violenza la testa. Versa in gravi condizioni un 60enne di Francavilla Fontana (C.L. le iniziali del suo nome) che intorno alle ore 8.30 di oggi (venerdì 16 agosto) è stato investito da un’auto in via Barbaro Forleo, nel centro di Francavilla.

Il malcapitato è stato travolto mentre attraversava la strada. Alla guida del veicolo si trovava un suo coetaneo. Il 60enne è stato soccorso dallo stesso automobilista e da altri passanti che hanno assistito alla scena, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. A stretto giro è intervenuto infatti il personale del 118, che a bordo di un’ambulanza ha trasportato C.L. presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino.

Qui è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, con prognosi riservata. I rilievi del caso sono stato effettuati dagli agenti della polizia locale. L’auto è stata posta sotto sequestro.