Grave un ciclista travolto sulla provinciale: caccia a un'auto pirata

BRINDISI – Ha travolto un ciclista e si è dileguato, lasciandolo sul bordo della strada, in gravi condizioni. E’ caccia a un’automobilista che intorno alle ore 20 di domenica (25 agosto) ha investito un cittadino di 33 anni originario del Mali, M.C. le iniziali del suo nome, che percorreva la ex strada statale 16 Brindisi-San Vito dei Normanni, diretto verso il capoluogo.

Il malcapitato, in sella a una mountain bike, è stato tamponato con violenza da un’auto di colore grigio di cui non si conosce il modello. Dopo l’impatto, il ciclista è stato sbalzato fuori dalla carreggiata.

Il conducente, anziché soccorrerlo, ha tirato dritto. Dopo qualche minuto un automobilista di passaggio si è accorto del ferito e ha allertato il 118. Il migrante è stato trasportato in ospedale con diverse gravi fratture alle gambe. I medici del Perrino si sono riservata la prognosi. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della polizia locale di Brindisi diretti dal comandante Antonio Orefice. Questi hanno recuperato lo specchietto retrovisore dell’auto pirata e diverse parti della carrozzeria. Si indaga per risalire all’autore dell’investimento.

Gallery