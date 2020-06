L'auto si ribalta nelle campagne: deceduto l'anziano alla guida

TORRE SANTA SUSANNA – Auto ribaltata nelle adiacenti alla provinciale che collega Torre Santa Susanna a San Pancrazio Salentino: un uomo di 84 anni di Torre ha perso la vita. Viaggiava a bordo di una Fiat 126, quando per cause non ancora chiarite ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato.

È accaduto in contrada San Nicola agro di Torre. Ad accorgersi della 126 accartocciata e ribaltata in un terreno un automobilista che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco che ha estratto l’uomo dalle lamiere, il 118 e i carabinieri. Da quanto si apprende l’anziano è deceduto sul colpo, forse è stato colto da malore mentre era alla guida. Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia locale di Torre.

