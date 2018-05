Auto ribaltata nel canalone: deceduta anziana passeggera

BRINDISI – Non ce l’ha fatta l’anziana donna che il 26 febbraio scorso rimase coinvolta nell’incidente che si verificò nel pomeriggio sulla strada statale 379 all’altezza della ditta Cannone sulla corsia in direzione Brindisi. Il suo cuore ha cessato di battere nella mattinata di oggi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi.

L’auto sulla quale viaggiava insieme al marito, una Fiat Panda rossa, si ribaltò in un canalone. Le sue condizioni erano gravi sin da subito. Fu ricoverata in rianimazione, successivamente fu trasferita a Lecce, i primi di maggio tornò al Perrino nel reparto di ortopedia e qualche giorno dopo fu trasferita in Rianimazione. Nella mattinata di oggi il suo cuore si è fermato. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della polizia stradale.