Auto sbanda, finisce contro utilitaria in sosta e si ribalta

BRINDISI - Paura questa sera (giovedì 29 novembre) in via Basento, nel quartiere Perrino, per un incidente stradale, in cui è rimasta ferita una brindisina di 68 anni: era alla guida di una Fiat Uno quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto finendo contro una utilitaria in sosta, per poi ribaltarsi. La collisione è avvenuta nei pressi della fermata dell'autobus. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e dai vigili del fuoco. E' stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Perrino, dove sarà sottoposta ad accertamenti.

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza della farmacia del rione, attorno alle 20,15. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale per la ricostruzione della dinamica e l'accertamento delle cause.