Auto sfonda muro perimetrale di condominio: conducente illeso

BRINDISI – Incidente intorno alle 5 di oggi, domenica 1 aprile in via Caduti di via Fani al quartiere Sant’Elia a Brindisi: un’auto ha sfondato il muro perimetrale di una palazzina posta all’incrocio con via Giacomo Balla. Da quando si apprende, l’automobilista non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti. Sul posto si è recata una pattuglia della Guardia di Finanza che si è occupata dei rilievi del caso.

L’automobilista, unica persona a bordo, avrebbe spiegato di aver perso il controllo dell’auto per un gatto che ha attraversato improvvisamente la strada. I condomini si sono accorti dellla portata effettiva del danno subito solo nella tarda mattinata di oggi quando hanno trovato il muro di recinzione sfondato e detriti sparsi per strada e nel cortile.

Ci sono volute diverse telefonate a vari enti per ricostruire la vicenda, in un primo momento nessuno sapeva che cos'era accaduto.Successivamente sul posto si è recata una pattuglia degli agenti della Polizia locale che ha ricostruito la vicenda e messo in sicurezza la zona con nastro bianco e rosso. Si è reso anche necessario un sopralluogo dei vigili del fuoco.

