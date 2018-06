Auto si ribalta sulla provinciale, cinque persone al Pronto soccorso

OSTUNI – Momenti di tensione alle prime ore del giorno di oggi, giovedì 28 giugno, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Fasano dove una Fiat Punto si è cappottata fermando al centro della corsia di marcia. All’interno c’erano cinque persone che da quanto si apprende sono rimaste pressoché illese. Avrebbero riportato ferite e contusioni non preoccupanti.

I cinque sono stati soccorsi da personale del 118 e portati al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per tutti gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente si sono recati gli egenti della Polizia locale di Ostuni che hanno eseguiti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono chiare le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo al conducente.