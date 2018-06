Auto si ribalta in una stradina al rione Commenda: una ragazza in ospedale

BRINDISI - Ha invaso il marciapiede e si è ribaltata a ridosso del portone di un condominio. Fortunatamente nessuno passava di lì. Altrimenti avrebbe avuto gravi conseguenze uno spaventoso incidente avvenuto intorno alla mezzanotte fra domenica 17 e lunedì 18 giugno in via Puglie, strada che costeggia l'ufficio postale di viale Commenda.

Alla guida della macchina si trovava una brindisina di 27 anni che fortunatamente, a quanto pare, non ha riportato gravi ferite. La ragazza, forse proveniente da una via limitrofa, per cause da accertare, ha preso in pieno il cordolo del marciapiede e si è cappottata.

Un folto gruppo di residenti, allarmato dal boato, è sceso in strada. Alcuni di loro hanno aiutato la malcapitata a uscire dall'abitacolo. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. La giovane, vigile e cosciente, è stata trasportata presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino.

I cittadini erano increduli di fronte a quell'auto cappottata a pochi centimetri dal portone, in una stradina in cui sembrava impossibile che potessero verificarsi incidenti di questa portata. "Com'è potuto accadere?", era la domanda ricorrente. Il dubbio dovrà essere sciolto dalle forze dell'ordine intervenute per rilevare il sinistro.

