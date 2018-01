Auto si ribalta nel centro abitato: conducente in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO – Si sono vissuti momenti di grande preoccupazione intorno alle 20 di oggi, martedì 30 gennaio, in via Torchiarolo a San Pietro Vernotico dove una Fiat Bravo condotta da un 54enne del posto, A.M. si è ribaltata dopo aver urtato una Fiat Punto in sosta.

L’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dal personale del 118 e condotto al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Sul posto è stata inviata anche una squadra dei vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Brindisi che hanno messo in sicurezza entrambi i veicoli. Il loro intervento inizialmente era stato richiesto per estrarre l’uomo bloccato nell’abitacolo ma al loro arrivo il ferito era già in ambulanza.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, giunti dalla vicina stazione di Torchiarolo, sul posto anche una pattuglia della Securuty Holding che ha prestato i primi soccorsi. L’impatto tra i due veicoli è stato violento, l’unica persona coinvolta è il conducente della Fiat Bravo, le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti ma saranno ulteriori accertamenti diagnostici a scongiurare conseguenze peggiori.

Al momento non sono state accertate le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo al conducente. Via Torchiarolo collega la periferia, via Stazione al centro storico, è rimasta chiusa al traffico fino a quando il mezzo non è stato rimosso.

